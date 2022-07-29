財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 財金專欄 2022/07/29 分享： 分享： 負責覓地建屋的財爺陳茂波接受本報專訪時拋出例子，指發展大欖隧道旁土地，可建3.5萬個公營房屋單位。一石激起千重浪，環保團體立時反對，但政黨卻認為值得考慮。 一石激起千重浪 環團即反對 其實，發展郊野公園邊 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 2022/07/28 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 有政戲 - 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 2022/07/27 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 有政戲 - 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 2022/07/26 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 有政戲 - 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 2022/07/25 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 有政戲 - 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 2022/07/22 新高官名單快出爐 兩政助料升副局 陳茂波 大欖郊野公園 水泉澳邨