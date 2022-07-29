財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意

負責覓地建屋的財爺陳茂波接受本報專訪時拋出例子，指發展大欖隧道旁土地，可建3.5萬個公營房屋單位。一石激起千重浪，環保團體立時反對，但政黨卻認為值得考慮。

一石激起千重浪 環團即反對

其實，發展郊野公園邊

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