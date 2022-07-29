全方位創新有成 估值偏低！ 財金專欄 02:30 2022/07/29 分享： 分享： 美國聯儲局早一晚一如市場估計再度加0.75厘，由於鮑威爾主席又一次即場成功解話安撫投資者，美股即時顯著反彈，然而，亞太區股市對美國的滯脹現實仍在戒心，周四繼續保持觀望，只是小幅波動。內地股市上證指數及 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 油價難跌高息產油股穩陣! 2022/07/27 油價難跌高息產油股穩陣! 投資坐標 - 內房業優先保障住戶! 2022/07/26 內房業優先保障住戶! 投資坐標 - 建造業創新靠舵手! 2022/07/22 建造業創新靠舵手! 投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！ 2022/07/20 盈喜收高息 待新材料收成！ 投資坐標 - 化工股停牌似有好消息! 2022/07/19 化工股停牌似有好消息! 黃宏生 中美關係 習近平 加息 恒生指數 美股 創維集團（00751） 東岳集團（00189） 國際家居零售（01373）