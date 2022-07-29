全方位創新有成 估值偏低！

美國聯儲局早一晚一如市場估計再度加0.75厘，由於鮑威爾主席又一次即場成功解話安撫投資者，美股即時顯著反彈，然而，亞太區股市對美國的滯脹現實仍在戒心，周四繼續保持觀望，只是小幅波動。內地股市上證指數及

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