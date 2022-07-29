【衰退恐慌】鮑威爾估美國不虞衰退即打臉? 官方與市場定義大不同!

美國昨公布第2季GDP收縮0.9%，在首次最終修訂數字維持倒退1.6%的基礎上，連續2季負增長已符技術性衰退的定義。美國即時陷入衰退，不單令市場上不少經濟師大跌眼鏡，聯儲局主席鮑威爾日前在議息後記者會上直不相信現正正陷於衰退，逆市更遭即時打臉。

惟美國股債市升經過一番爭持後，卻是全綫不升反跌，正是市場壞消息當好消息炒的逆向思維再次發揮作用。市場看好的理由說來簡單，既然市場已即時陷入衰退，需求減少預期很快發揮遏抑物價作用，而聯儲局更可能提前叫停加息，甚至掉頭減息。

在進一步分析市場的初步反應是否合理前，先指出美國現時是否已陷衰退實際仍有爭議，美國官方定義與市場不盡相同。美國國家經濟研究局旗下設有一個8人專家小組，由8名經濟師組成景氣循環認定委員會(Business Cycle Dating Committee)，是負責裁定美國衰退何時開始、結束的小組。

一般來說，該專家小組都會在市場定義的經濟衰退後一段時間，才公布美國陷入衰退。對上一次於2020年6月宣告美國已於2月陷於衰退，但當年緊急減息及救市方案下，經濟實際上已開始復甦。

回說今次美國再陷衰退，市場即時反應是急加息壓力勢紓緩。利率期貨最新顯示，9月下次FOMC會議加息0.5厘的機會增至近7成半，再急加0.75厘的機會大減；至12月息口加至3.25至3.5厘見頂機會更逾8成半。

利率市場更預期，聯儲局最快於明年3月減息的機會逾5成半；至明年6月減息機會更高達7成半。

惟筆者對此樂觀預測卻甚有保守......

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