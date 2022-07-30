風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低

港股7月最後一個交易日下跌，短期不明朗因素會令大市繼續探底，但東方電氣（01072）昨日逆市上升。由於內地風電裝機量只達到今年目標不足三成，加上內地提高2030年抽水蓄能目標，可能成為下一個藍海，有助

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