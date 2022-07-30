風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低 財金專欄 2022/07/30 分享： 分享： 港股7月最後一個交易日下跌，短期不明朗因素會令大市繼續探底，但東方電氣（01072）昨日逆市上升。由於內地風電裝機量只達到今年目標不足三成，加上內地提高2030年抽水蓄能目標，可能成為下一個藍海，有助 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 2022/07/29 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 中字股實力談 - 石藥推新藥 盈利穩定增 2022/07/29 石藥推新藥 盈利穩定增 中字股實力談 - 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 2022/07/28 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 中字股實力談 - 蒙牛值得吸納 憧憬五年大計 2022/07/28 蒙牛值得吸納 憧憬五年大計 中字股實力談 - 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 2022/07/27 【超高息抗跌】議息前港股停一停 真高息先有抗震力（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 電力設備股 風電股 國家能源局 疫情 中國