美國真假衰退 無礙短綫反彈

美聯儲加息0.75厘後翌日公布第二季GDP，意外再收縮0.9%，在首季經修訂終值維持倒退1.6%（圖一）的基礎上，連續2季負增長，已符技術性衰退的定義。美國即時陷入衰退，不單令市場上不少經濟師大跌眼鏡

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