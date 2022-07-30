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美國真假衰退 無礙短綫反彈

財金專欄 2022/07/30

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美聯儲加息0.75厘後翌日公布第二季GDP，意外再收縮0.9%，在首季經修訂終值維持倒退1.6%（圖一）的基礎上，連續2季負增長，已符技術性衰退的定義。美國即時陷入衰退，不單令市場上不少經濟師大跌眼鏡

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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