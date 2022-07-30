美國真假衰退 無礙短綫反彈 財金專欄 2022/07/30 分享： 分享： 美聯儲加息0.75厘後翌日公布第二季GDP，意外再收縮0.9%，在首季經修訂終值維持倒退1.6%（圖一）的基礎上，連續2季負增長，已符技術性衰退的定義。美國即時陷入衰退，不單令市場上不少經濟師大跌眼鏡 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 2022/07/29 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 透視中港美 - 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 2022/07/28 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 透視中港美 - 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 2022/07/27 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 透視中港美 - 傳設三級制 中概難解窘 2022/07/26 傳設三級制 中概難解窘 透視中港美 - 歐洲股滙彈 港股有運行？ 2022/07/25 歐洲股滙彈 港股有運行？ 經濟 美國 美股 金融 通脹 加息 貨幣政策 GDP 鮑威爾 經濟衰退