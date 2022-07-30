  • 31°C
香港時間 : 2022730日 (週六) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「天花板會議」 首提Vs不提

財金專欄 2022/07/30

分享：

分享：

本周末最熱門的經濟話題，還是中央政治局的半年經濟工作會。北京經濟界有人形容為「天花板會議」，意思是對經濟來說這會已是頂級。

也有人認為，這定性不夠準確，經濟層面「天花板會議」，其實是年底的中央經濟工作會

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 擴大有效需求 平台價值回歸
2022/07/29
擴大有效需求 平台價值回歸
國情知聞 - 年中經濟會前 重提「防過熱」
2022/07/28
年中經濟會前 重提「防過熱」
國情知聞 - 中國經濟新特點 對外關注全綫提高
2022/07/27
中國經濟新特點 對外關注全綫提高
國情知聞 - 專家論樓市 應該怎麼救？
2022/07/26
專家論樓市 應該怎麼救？
國情知聞 - 國務院敲定 新「雙穩」目標
2022/07/25
國務院敲定 新「雙穩」目標
中國 經濟 政治 金融 北京 地產 國家統計局 金融機構 中共中央政治局

下一篇文章

全球可持續發展基金 始終較吸資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

交易講場 - 港股為何不跟升？
港股為何不跟升？
投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！
全方位創新有成 估值偏低！
有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意
財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意
透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀
鮑威爾放鴿 市場太樂觀
選股情報 - Post Fed Rally
Post Fed Rally
國金札記 - 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？
抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？