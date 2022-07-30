「天花板會議」 首提Vs不提

本周末最熱門的經濟話題，還是中央政治局的半年經濟工作會。北京經濟界有人形容為「天花板會議」，意思是對經濟來說這會已是頂級。

也有人認為，這定性不夠準確，經濟層面「天花板會議」，其實是年底的中央經濟工作會

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