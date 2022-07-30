「天花板會議」 首提Vs不提 財金專欄 2022/07/30 分享： 分享： 本周末最熱門的經濟話題，還是中央政治局的半年經濟工作會。北京經濟界有人形容為「天花板會議」，意思是對經濟來說這會已是頂級。 也有人認為，這定性不夠準確，經濟層面「天花板會議」，其實是年底的中央經濟工作會 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 擴大有效需求 平台價值回歸 2022/07/29 擴大有效需求 平台價值回歸 國情知聞 - 年中經濟會前 重提「防過熱」 2022/07/28 年中經濟會前 重提「防過熱」 國情知聞 - 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 2022/07/27 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 國情知聞 - 專家論樓市 應該怎麼救？ 2022/07/26 專家論樓市 應該怎麼救？ 國情知聞 - 國務院敲定 新「雙穩」目標 2022/07/25 國務院敲定 新「雙穩」目標 中國 經濟 政治 金融 北京 地產 國家統計局 金融機構 中共中央政治局