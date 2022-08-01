【內房資金危機】人行前官員盛松成 評「爛尾樓」斷供危機 提4大建議救內房

內房資金危機令人憂慮，日前傳出內地計劃成立一個，規模高達3,000億元人民幣的房地產基金計劃，打救房企，但一眾內房股並未見大起色。人行前官員盛松成近日發表有關內房的分析時，提到目前的房地產風險還沒有結束。

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作為人民銀行調查統計司原司長，盛松成指盡管房地產仍是內地經濟支柱產業之一，但從均衡發展的角度來看，未來不可能再通過房地產大幅拉動經濟增長。而且早前當局出台的兩項政策，已經令房地產市場的底層邏輯發生改變，一個是「三條紅線」政策，另一個是「房地產貸款集中度管理制度」......

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