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【內房資金危機】人行前官員盛松成 評「爛尾樓」斷供危機 提4大建議救內房

財金猛人追蹤 08:00 2022/08/01

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內房資金危機令人憂慮，日前傳出內地計劃成立一個，規模高達3,000億元人民幣的房地產基金計劃，打救房企，但一眾內房股並未見大起色。人行前官員盛松成近日發表有關內房的分析時，提到目前的房地產風險還沒有結束。

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作為人民銀行調查統計司原司長，盛松成指盡管房地產仍是內地經濟支柱產業之一，但從均衡發展的角度來看，未來不可能再通過房地產大幅拉動經濟增長。而且早前當局出台的兩項政策，已經令房地產市場的底層邏輯發生改變，一個是「三條紅線」政策，另一個是「房地產貸款集中度管理制度」......

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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