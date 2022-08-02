【市場展望】霸菱：亞洲股票估值吸引具潛力

盡管利淡因素猶存，但基本因素改善及估值具吸引力，正為亞洲股票市場塑造潛在的投資機會。

截至第二季末，亞洲大部份經濟體系已經重新開放免隔離旅遊。這有望為企業基本因素帶來並將可能持續帶來急需的支持，表示新型冠狀病毒疫情在未來數月對區內經濟的影響可能不如此前般嚴重。特別是在中國，疫情不斷改善亦為當地經濟活動及出口型活動的復甦帶來支持。

▼ 點擊圖片放大 +2

另一方面，由於受到通脹壓力及鷹派央行政策的影響，外部需求（特別是來自美國及歐洲的需求）預計會有所減弱，可能對出口型製造業造成不利影響。然而，這亦可能在某程度上減輕商品價格的壓力，預計令大多數亞洲經濟體系受惠。此外，還有許多可能會帶來驚喜的因素，包括美國可能會降低或取消對部份中國進口商品徵收的關稅、美國鷹派貨幣政策或會因經濟放緩而有所緩和，或俄烏戰爭有所降温。

繼續看好亞洲股票市場前景

儘管外部宏觀不利因素仍然存在（例如美國及歐洲經濟可能出現衰退，以及歐洲的能源安全風險尚未消除），但我們認為有足夠的緩解因素為我們繼續看好亞洲股票市場未來數月的前景提供支持。繼亞洲區（日本除外）股市成為今年上半年表現最差的市場之一後，我們認為市場已經消化了相當部份企業盈利下降的預期，部份原因是科技行業於未來數月將進入去庫存周期。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...