【盈利復甦趨勢】壞消息正消化的復甦板塊 摩通指綠電轉型有好選擇

港股業績期至，在第二季內地封城影響下，市場已預期不少企業難有好表現，故更關注下半年指引中會否暗藏復甦機遇，捕捉反彈機遇。電力股上半年受累高煤價及封城導致的電力需求下降，但華能國際 （00902） 的績後展望同時揭示煤價問題在下半年有望舒解，令電力股板塊具業績復甦憧憬。

自內地封城限制解決後，6月中國用電量恢復了良好增長，本來對電力股是利好。不過，踏入7月後電力股卻表現疲弱，皆因今年夏天更為酷熱，用電量大升，市場擔心上年弄得電企雞毛鴨血的「缺煤+限電」危機再臨。

7月27日國務院新聞辦舉行「加快建設能源強國 全力保障能源安全」新聞發布會，有助消除上述疑慮。2022年上半年原煤生產量保持了10%以上的按年增長，6月底全國統調電廠電煤的庫存按年增長51.7%至超過1.7億噸，因此盡管近期出現了歷史罕見的高溫天氣，電力負荷也都創出了新高，但全國電力供需依然平穩有序。

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國家能源局同時更新了中國「碳中和」進展，2021年中國非化石能源佔能源消費總量比重提高了0.7個百分點至16.6%，預計從現在到2030年非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長，有能力也有信心實現2030年前碳達峰的目標。

綠電轉型長遠利好電力股擺脫商品周期，實現盈利穩定增長。目前港股綠電轉型進展最佳的仍然是中國電力 （02380） ，不僅有着板塊內最進取的新能源裝機目標，同時實現目標的進度良好，6月30日宣布了向母企國家電投收購共約2.15吉瓦的清潔能源資產，涵蓋光伏、風電及環保發電。

不過摩根大通就認為中國電力的綠電轉型利好已於股價表現反映，近期缺乏推升股價的催化劑，業績期間板塊機遇落在華潤電力 （00836） ，主要賣點如下：

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