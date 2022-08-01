【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）

黃國英：唔好亂博反彈 高估自己捉浪能力

人稱「英SIR」的黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，買股票要做到低買高賣並不容易，尤其是在現今環境短炒，回報在「斬頭斬尾」後並不可觀。

「最大問題係你自己又無信心，因為你個諗法係，呢啲都係炒啫，跟住你買完，佢唔生性隊落去時，你就好懷疑。所以成件事好似好好睇，但就算操作成功，回報都唔係好高，所以唔搞好過搞。」

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黃國英：港股正經歷「三合一股災」

黃國英資產管理公司董事、人稱「英SIR」的本地著名基金經理黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示，今年不論是港股、A股還是美股均大幅下調，主要是修正了自2020年疫情爆發以來，散戶參與度去到極致的泡沫現象，同時反映利率上升帶來的調整。

對於中港股市，黃國英形容，中國市場現正經歷「三合一股災」，分別是2000年科網股爆破、2003年沙士（疫情）和2008年美國樓市爆破的混合體，「好彩嘅係而家個市底比之前鎮定，股民有錢咗、肯捱，如果唔係，恒指一早跌到15000點水平，不過，喺呢個環境下，持續修復空間都會細咗。」..........

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黃國英：孤兒仔Vs富二代 揀股要有附加值創造力

在進入加息周期，無盈利的「發夢股」泡沫吹破後，黃國英認為，選股比任何時候都重要。在選股策略方面，黃國英認為，需要找尋「孤兒仔」股份，即沒有政策扶持，要靠自己拼搏的公司，「這類型的公司管理層執行能力高，是經歷了一輪殘酷的市場淘汰賽留下來的贏家，他們懂得隨時代改變經營策略。」..........

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黃國英：【荷包爭奪戰：包裝食品受惠】

黃國英認為，包裝食品是少數可以在「荷包爭奪戰」中受惠的板塊，「由於近日原材料價格回落，包裝食品公司普遍已經加價，而且需求穩定，在加價後，即使成本回落也好難減返，如果原材料價格回落，對公司有利。」黃國英指，在整體包裝食品市場當中，較看好........

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買股票唔好貪平 唔好買「窮人版」股票

黃國英表示，由於通脹上升，大眾的消費力下降，在消費時將更具選擇性，預料一些針對中產市場的消費產品最受影響，相關消費股所受影響亦最大。相反，奢侈品或廉價消費品的企業，其所受影響會較少。

「對有錢人來講，通脹對佢哋影響較細，奢侈品都係會繼續買，所以跑車、名牌袋嘅recovery表現幾好，但相對中價嘅名牌袋，例如Prada等，相信表現會一般。在現今的環境下，要買就要去到極致，唔好喺中間，唔好settle for less。」

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