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【中美趨勢】安聯投資湯繼平：中美三大方面現分歧 中港股勝一籌

財金猛人追蹤 08:30 2022/08/01

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安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成在接受《投資理財周刊》專訪時表示，由於中美兩國的前景不同，在周期性增長、宏觀政策及估值3大方面有分歧，因此對中港股票持正面態度，認為會跑贏美國在內的成熟市場。

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增長方面，湯繼成認為，中國經濟在經歷今年第2季疫情反彈及封城後，正走在復甦的道路上。假設今年下半年疫情大致受控，不再出現第2季的情況，他預計私營部門的需求將在未來幾季進一步恢復，但視乎政府的減稅措施和房地產市場的穩定程度而定。相反，美國於未來幾季可能會出現更多周期性增長放緩和衰退的風險。

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撰文 : 林斯凱 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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