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【星級分析師】任澤平論大國角力 中國下半年怎麼看怎麼幹（第三版）

財金猛人追蹤 12:45 2022/08/04

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中共中央政治局2022年7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。「星級分析師」任澤平將會議內容劃分成9項舉措，解讀中央對下半年經濟的看法，分析中央將會採取的一連串動作。投資者可由此預習下半年中國國策趨勢。

第二季中國GDP按年增長2.5%。任澤平指出中國經濟剛剛走出低谷，露出複甦的苗頭，但基礎仍不牢固，就業需要改善，居民收入需要改善，餐飲旅遊建築等行業需要改善，停貸、村鎮銀行等金融風險需要化解，需要公共政策繼續加油，不必悲觀，但也不可盲目樂觀，不可過早轉向。

他續指，三季度是中國經濟的決勝局，是戰略時刻，是轉折點，將直接影響全年經濟增速、在全球經濟增長中的排位以及跨國企業對中國經濟的信心。當前要務，是把穩增長穩就業放在更重要位置，不悲觀也不可盲目樂觀，擴大內需，空中加油。

任澤平指出越是關鍵時期越要堅守初心，越是要跟偉大的祖國站在一起：

我們深信，中國經濟長期繁榮發展的基本邏輯沒有變：市場化、國際化、工業化、城鎮化、信息化。

我們深信，只要把穩增長穩就業放在首要位置，經過一系列市場化導向的新一輪改革開放，中國經濟的前景將更加光明。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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