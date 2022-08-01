加元上升阻力在1.27 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 本周三、四，油組開大會。7月份，美國總統拜登、俄羅斯總統普京、法國總統馬克龍先後到訪沙特阿拉伯。明顯，他們都是各有所求，最終沙特會應誰所求？會否運用其影響力要求油組增產，增產多少等將成為本周市場焦點。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙強勢難變 今日 美滙強勢難變 歐元重返1算以下 今日 歐元重返1算以下 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓131.5阻力龐大 今日 日圓131.5阻力龐大 澳元徘徊68.5至71.5美仙 今日 澳元徘徊68.5至71.5美仙 你可能感興趣 美滙強勢難變 今日 01:00 美滙強勢難變 歐元重返1算以下 今日 01:00 歐元重返1算以下 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 最新專欄文章 美滙強勢難變 今日 美滙強勢難變 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 今日 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 澳元徘徊68.5至71.5美仙 今日 澳元徘徊68.5至71.5美仙 日圓131.5阻力龐大 今日 日圓131.5阻力龐大 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 鮑威爾 石油 意大利 俄羅斯 通脹 貿易