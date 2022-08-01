加元上升阻力在1.27

本周三、四，油組開大會。7月份，美國總統拜登、俄羅斯總統普京、法國總統馬克龍先後到訪沙特阿拉伯。明顯，他們都是各有所求，最終沙特會應誰所求？會否運用其影響力要求油組增產，增產多少等將成為本周市場焦點。

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