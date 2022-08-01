貨幣表現是相對，相比歐洲的不堪情況，美國的加息快見頂其實只屬小兒科。

美國聯儲局於上周四議息會議後的聲明中，提出「放慢加息節奏」建議，頓時增市場對聯儲局加息周期快見頂預測，美元亦因此一度轉弱。

不過，聯儲

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