美滙強勢難變 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 貨幣表現是相對，相比歐洲的不堪情況，美國的加息快見頂其實只屬小兒科。 美國聯儲局於上周四議息會議後的聲明中，提出「放慢加息節奏」建議，頓時增市場對聯儲局加息周期快見頂預測，美元亦因此一度轉弱。 不過，聯儲 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元重返1算以下 今日 歐元重返1算以下 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓131.5阻力龐大 今日 日圓131.5阻力龐大 澳元徘徊68.5至71.5美仙 今日 澳元徘徊68.5至71.5美仙 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 今日 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 你可能感興趣 歐元重返1算以下 今日 01:00 歐元重返1算以下 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 日圓131.5阻力龐大 今日 01:00 日圓131.5阻力龐大 最新專欄文章 加元上升阻力在1.27 今日 加元上升阻力在1.27 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 今日 紐元波幅範圍調升到62至66美仙 澳元徘徊68.5至71.5美仙 今日 澳元徘徊68.5至71.5美仙 日圓131.5阻力龐大 今日 日圓131.5阻力龐大 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 鮑威爾 石油 意大利 俄羅斯 通脹 貿易