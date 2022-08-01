成也阿里 敗也阿里 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 美國聯儲局上周連續第2次急加息0.75厘後，翌日公布的次季GDP意外再錄負增長，連續2季按年倒退，即時陷入技術性衰退。美股投資者反而視為入市機遇，憧憬聯儲局提前結束加息行動，甚至明年中前開始減息，一於 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈 2022/07/30 美國真假衰退 無礙短綫反彈 透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 2022/07/29 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 透視中港美 - 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 2022/07/28 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 透視中港美 - 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 2022/07/27 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 透視中港美 - 傳設三級制 中概難解窘 2022/07/26 傳設三級制 中概難解窘 阿里巴巴－SW（09988） 美國聯儲局 加息 通脹 經濟衰退 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 證監會 美元