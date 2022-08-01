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財金專欄 2022/08/01

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美國聯儲局上周連續第2次急加息0.75厘後，翌日公布的次季GDP意外再錄負增長，連續2季按年倒退，即時陷入技術性衰退。美股投資者反而視為入市機遇，憧憬聯儲局提前結束加息行動，甚至明年中前開始減息，一於

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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阿里巴巴－SW（09988） 美國聯儲局 加息 通脹 經濟衰退 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 證監會 美元

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