美國聯儲局上周連續第2次急加息0.75厘後，翌日公布的次季GDP意外再錄負增長，連續2季按年倒退，即時陷入技術性衰退。美股投資者反而視為入市機遇，憧憬聯儲局提前結束加息行動，甚至明年中前開始減息，一於

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