安聯經濟師湯繼成 中國三優勢助跑贏美國 財金猛人追蹤 2022/08/01 分享： 分享： 今期「財金專訪」請來安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成，分享對下半年中美經濟的看法及方向，料中國跑出。 湯繼成在接受本刊專訪時表示，中美兩國的前景不同，在1.周期性增長、2.宏觀政策及3.估值三方面有分歧， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 財金專訪 相關文章 基建消費股料受提振 今日 基建消費股料受提振 你可能感興趣 基建消費股料受提振 今日 01:00 基建消費股料受提振 最新專欄文章 基建消費股料受提振 今日 基建消費股料受提振 專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出 2022/07/11 專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出 專訪聯博經濟學家 談財策發力 2022/05/10 專訪聯博經濟學家 談財策發力 瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓 2022/04/11 瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 2022/03/07 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 疫情 中國 經濟 美國 港股 美股 人民幣 零售 通脹 發展商