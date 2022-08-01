安聯經濟師湯繼成 中國三優勢助跑贏美國

今期「財金專訪」請來安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成，分享對下半年中美經濟的看法及方向，料中國跑出。

湯繼成在接受本刊專訪時表示，中美兩國的前景不同，在1.周期性增長、2.宏觀政策及3.估值三方面有分歧，

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