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基建消費股料受提振

財金猛人追蹤 2022/08/01

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安聯投資投資組合經理尤靖湧分享對個別股票板塊的觀點。安聯投資比較看好基建和消費類股份。

在基建板塊，個別公司預計將受到地方政府支出增加而帶來的定單所提振。由於房地產行業的疲軟和與清零政策有關的封城等問題

...

欄名 : 財金專訪

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