美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 美國聯儲局連續兩個月加息0.75厘，冀能重手遏止通脹，市場觀望官方對後續加幅看法。 鮑威爾改變過往做法，未有為下次加息幅度提供指引，只稱會逐次會議制定貨幣政策，步伐取決於經濟數據。市場預期聯邦基金利率， ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 美歐升息期下 股票商品資金流向 2022/07/25 美歐升息期下 股票商品資金流向 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 2022/07/18 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 新興市場走資 A股逆市吸金 2022/07/11 新興市場走資 A股逆市吸金 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 2022/07/04 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 油價高位回落 新興亞幣持續受壓 2022/06/27 油價高位回落 新興亞幣持續受壓 經濟 美國 指數 日本 通脹 美國聯儲局 晶片 科技戰 台積電