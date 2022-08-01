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美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰

財金專欄 2022/08/01

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美國聯儲局連續兩個月加息0.75厘，冀能重手遏止通脹，市場觀望官方對後續加幅看法。

鮑威爾改變過往做法，未有為下次加息幅度提供指引，只稱會逐次會議制定貨幣政策，步伐取決於經濟數據。市場預期聯邦基金利率，

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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