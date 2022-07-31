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油企大賺特賺 增產卻no way

國際 22:45 2022/07/31

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環球金融市場上半年風起雲湧，不少投資者直言是10多年來最難贏錢的時期，本港外匯儲備基金甚至錄得歷來最大虧損1,442億港元。唯獨是鍾情石油等商品股的讀者，上半年卻是大獲全勝的美好時光，說是怎樣買都贏更不為過。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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