國際內地通關 李家超策略大不同

通關對香港經濟民生，至為關鍵。消息指，國際關方面，港府的「紅黃碼」制度已近完成，8月上旬料可縮減海外來港人士的酒店隔離日數；至於內地關，多項安排正商議中，冀增加過關人數及更便利。

國際關具主動權 配合紅

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