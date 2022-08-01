國際內地通關 李家超策略大不同 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 通關對香港經濟民生，至為關鍵。消息指，國際關方面，港府的「紅黃碼」制度已近完成，8月上旬料可縮減海外來港人士的酒店隔離日數；至於內地關，多項安排正商議中，冀增加過關人數及更便利。 國際關具主動權 配合紅 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 2022/07/29 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 有政戲 - 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 2022/07/28 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 有政戲 - 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 2022/07/27 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 有政戲 - 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 2022/07/26 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 有政戲 - 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 2022/07/25 11月兩大盛事 入境隔離料已放寬？ 李家超 安心出行 隔離檢疫 疫情