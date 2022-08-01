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8月經濟看點 聚焦大督查

財金專欄 2022/08/01

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在中央政治局半年經濟會、國務院常務會議後，可視為中國經濟下半年第一擊的，是國務院宣布8月下旬開展第9次大督查。這次大督查有3個看點，社會上較有興趣的是國務院今次向企業和民眾公開徵集問題綫索，官場關注大

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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