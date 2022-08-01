8月經濟看點 聚焦大督查 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 在中央政治局半年經濟會、國務院常務會議後，可視為中國經濟下半年第一擊的，是國務院宣布8月下旬開展第9次大督查。這次大督查有3個看點，社會上較有興趣的是國務院今次向企業和民眾公開徵集問題綫索，官場關注大 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「天花板會議」 首提Vs不提 2022/07/30 「天花板會議」 首提Vs不提 國情知聞 - 擴大有效需求 平台價值回歸 2022/07/29 擴大有效需求 平台價值回歸 國情知聞 - 年中經濟會前 重提「防過熱」 2022/07/28 年中經濟會前 重提「防過熱」 國情知聞 - 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 2022/07/27 中國經濟新特點 對外關注全綫提高 國情知聞 - 專家論樓市 應該怎麼救？ 2022/07/26 專家論樓市 應該怎麼救？ 中國 疫情 經濟 政治 就業 上海 保就業 宏觀調控 中共中央政治局 甘肅