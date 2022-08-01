油企賺得再多 增產也缺誘因 財金專欄 2022/08/01 分享： 分享： 環球金融市場上半年風起雲湧，不少投資者直言是10多年來最難贏錢的時期，本港外滙儲備基金甚至錄得歷來最大虧損1,442億港元。唯獨是鍾情石油等商品股的讀者，上半年卻是大獲全勝的美好時光，說是怎樣買都贏更 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 國金札記 - 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 2022/07/29 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 國金札記 - 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 國金札記 - 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 2022/07/27 辛偉誠打中國牌 畫虎不成反類犬 國金札記 - 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 2022/07/26 酷熱常態化 歐基建「砍掉重練」？ 經濟 石油 天然氣 美國 政治 美元 英國 金融 外滙 通脹