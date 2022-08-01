  • 29°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 08:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場表錯情】美銀：美股熊市反彈不可持續

研究報告 07:00 2022/08/01

分享：

分享：

美銀首席投資策略師Michael Hartnet表示，7月美國股市從美國國債收益率下降中找到了「氧氣」，但「熊市反彈」似乎已接近尾聲。

美銀首席投資策略師Michael Hartnet上周五表示，儘管美國股市本月強勁上漲，但由於美聯儲尚未放棄激進的加息行動，這種「熊市反彈」似乎不可持續。
美國GDP已連續兩個季度萎縮，陷入技術性衰退，投資者買入相對安全的政府債券。過去一個月，10年期國債收益率從3%以上跌至2.6%。與此同時，市場認為經濟衰退風險可能倒逼美聯儲放緩加息步伐，三大指數連續三日集體收漲。美銀團隊提及，本周流入美國股市的資金達到95億美元，創下六周的最高紀錄。
回顧7月，納指以11%的月度漲幅完美收官，標普500指數亦錄得超8%的月度漲幅。
那麼，美股新一輪牛市是否就此開啟？美銀並不認同。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Hartnet：「熊市反彈的氧氣」來自本月「衰退衝擊」引發的10年期美國國債收益率下滑：
「由於熊市的催化劑是利率的重新定價（標準普爾500指數由4800點調整至3800點），現在美債收益率下降，股市上漲是合理的......。我們仍然認為這是熊市反彈。」
Hartnet 認為，現在賭「美聯儲轉向開啟牛市交易還為時過早」，美聯儲的轉向會到來，但目前「沒有足夠的催化劑」。所以，他計劃在4200點上方賣出標準普爾500指數，「真正的低點」仍在3600點以下。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

最新專欄文章

【大行看法】本港科網季績預測新鮮出爐（第二版）
2022/07/27
【大行看法】本港科網季績預測新鮮出爐（第二版）
【內銀評測】中銀：爛尾樓影響非常有限 (更新版)
2022/07/20
【內銀評測】中銀：爛尾樓影響非常有限 (更新版)
【電動車臨界點】從S型滲透曲綫 揾最終贏家 （更新圖表）
2022/07/16
【電動車臨界點】從S型滲透曲綫 揾最終贏家 （更新圖表）
【研究報告】摩根士丹利十大至愛港股 高增長高派息榜上有名（第三版）
2022/07/06
【研究報告】摩根士丹利十大至愛港股 高增長高派息榜上有名（第三版）
【平台股修復】大行最愛美團拼多多原因 (第3版)
2022/06/29
【平台股修復】大行最愛美團拼多多原因 (第3版)
債券 經濟衰退 美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【賺息趨勢】券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【下半年展望】行業估值存在性價比 國金證券首選6類板塊（第三版）
【下半年展望】行業估值存在性價比 國金證券首選6類板塊（第三版）
【賺息趨勢】券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%
【賺息趨勢】券商平均預料滙豐中期股息按年增71.4%
【科網股啟示】政治局為平台企業「開綠燈」 光大證券：四個領域最有機會
【科網股啟示】政治局為平台企業「開綠燈」 光大證券：四個領域最有機會
【風險回報吸引】造紙業經歷史上最困難的六個月 大和：有4大利好因素（內附個股目標價）
【風險回報吸引】造紙業經歷史上最困難的六個月 大和：有4大利好因素（內附個股目標價）
【中美角力】美續刁難中概股 阿里回港避 高盛分析股價利好 下隻又會是誰
【中美角力】美續刁難中概股 阿里回港避 高盛分析股價利好 下隻又會是誰
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級