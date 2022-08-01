【市場表錯情】美銀：美股熊市反彈不可持續

美銀首席投資策略師Michael Hartnet表示，7月美國股市從美國國債收益率下降中找到了「氧氣」，但「熊市反彈」似乎已接近尾聲。

美銀首席投資策略師Michael Hartnet上周五表示，儘管美國股市本月強勁上漲，但由於美聯儲尚未放棄激進的加息行動，這種「熊市反彈」似乎不可持續。

美國GDP已連續兩個季度萎縮，陷入技術性衰退，投資者買入相對安全的政府債券。過去一個月，10年期國債收益率從3%以上跌至2.6%。與此同時，市場認為經濟衰退風險可能倒逼美聯儲放緩加息步伐，三大指數連續三日集體收漲。美銀團隊提及，本周流入美國股市的資金達到95億美元，創下六周的最高紀錄。

回顧7月，納指以11%的月度漲幅完美收官，標普500指數亦錄得超8%的月度漲幅。

那麼，美股新一輪牛市是否就此開啟？美銀並不認同。

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Hartnet：「熊市反彈的氧氣」來自本月「衰退衝擊」引發的10年期美國國債收益率下滑：

「由於熊市的催化劑是利率的重新定價（標準普爾500指數由4800點調整至3800點），現在美債收益率下降，股市上漲是合理的......。我們仍然認為這是熊市反彈。」

Hartnet 認為，現在賭「美聯儲轉向開啟牛市交易還為時過早」，美聯儲的轉向會到來，但目前「沒有足夠的催化劑」。所以，他計劃在4200點上方賣出標準普爾500指數，「真正的低點」仍在3600點以下。

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