【通脹偵察站】明尼阿波利斯聯儲銀行行長：衰退與否 聯儲局仍會致力遏抑通脹 財金 10:15 2022/08/01 分享： 分享： ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 許江明 投資理財周刊 欄名 : 通脹偵察站 相關文章 法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000 今日 法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000 你可能感興趣 法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000 今日 00:01 法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000 最新專欄文章 【通脹偵察站】美國經濟連續兩季出現萎縮 紐約期油現跌後回穩（持續更新） 2022/07/29 【通脹偵察站】美國經濟連續兩季出現萎縮 紐約期油現跌後回穩（持續更新） 【通脹偵察站】供樓負擔上升 港元1個月拆息突破1厘見逾兩年高位（持續更新） 2022/07/23 【通脹偵察站】供樓負擔上升 港元1個月拆息突破1厘見逾兩年高位（持續更新） 【通脹偵察站】布蘭特期油急挫後倒升重上100美元 港的士周日起加價（持續更新） 2022/07/16 【通脹偵察站】布蘭特期油急挫後倒升重上100美元 港的士周日起加價（持續更新） 【通脹偵察站】俄羅斯停止黑海碼頭裝運原油 紐約期油重上100美元（持續更新） 2022/07/09 【通脹偵察站】俄羅斯停止黑海碼頭裝運原油 紐約期油重上100美元（持續更新） 【通脹偵察站】美國原油庫存大增 國際油價結束三連升（持續更新） 2022/07/01 【通脹偵察站】美國原油庫存大增 國際油價結束三連升（持續更新） 經濟 加息 美國聯儲局 通脹