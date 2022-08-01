【名家增減持】金陽新能源獲股東王孝安斥近1.8億元增持 持股增至逾8%（持續更新）

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【追蹤女股神】Roku績劣暴跌23% Cathie Wood再掃近47萬股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
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金陽新能源 （01121） 公布，獲股東王孝安於7月28日在場內以每股均價10.7045元增持1673.6萬股，涉資約1.79億元。增持後，王孝安最新持股數目為137,590,000股，持股比例由7.06%上升至8.03%。
金陽新能源於8月1日11：15報12.7元，微升0.2%
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專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁】
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撰文 : 許江明 投資理財周刊
欄名 : 名家增減持