  • 33°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家增減持】金陽新能源獲股東王孝安斥近1.8億元增持 持股增至逾8%（持續更新）

財金猛人追蹤 11:32 2022/08/01

分享：

分享：

本欄追蹤投資界名人、上市企業高管增減持公司情況，欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

金陽新能源 （01121） 公布，獲股東王孝安於7月28日在場內以每股均價10.7045元增持1673.6萬股，涉資約1.79億元。增持後，王孝安最新持股數目為137,590,000股，持股比例由7.06%上升至8.03%。

金陽新能源於8月1日11：15報12.7元，微升0.2%

    點擊圖片放大

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機&hellip；&hellip；hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 名家增減持

相關文章

法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000
今日
法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000

你可能感興趣

法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000
今日 00:01
法巴譚慧敏 港股下半年先低後高 授兩大策略迎年底25000

最新專欄文章

【名家增減持】旭輝再獲林峰等控股股東增持 兩周共增持250萬股 午後彈升半成 （一文看清不斷更新）
2022/07/28
【名家增減持】旭輝再獲林峰等控股股東增持 兩周共增持250萬股 午後彈升半成 （一文看清不斷更新）
【名家增減持】董清世再度增持 信義玻璃逆市升4% （一文看清不斷更新）
2022/06/30
【名家增減持】董清世再度增持 信義玻璃逆市升4% （一文看清不斷更新）
【名家增減持】「四叔」女婿鄭啟文增持順豪控股 持股比率升至74%（一文看清不斷更新）
2022/05/31
【名家增減持】「四叔」女婿鄭啟文增持順豪控股 持股比率升至74%（一文看清不斷更新）
【名家增減持】美團再遭紅杉沈南鵬減持 全日跌半成（一文看清不斷更新）
2022/05/04
【名家增減持】美團再遭紅杉沈南鵬減持 全日跌半成（一文看清不斷更新）
【名家增減持】旭輝兩日勁升18% 獲控股股東林中等斥資500萬元增持（一文看清不斷更新）
2022/03/31
【名家增減持】旭輝兩日勁升18% 獲控股股東林中等斥資500萬元增持（一文看清不斷更新）
港股 增持 減持

下一篇文章

【追蹤女股神】Roku績劣暴跌23% Cathie Wood再掃近47萬股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版