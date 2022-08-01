散業權商廈  租金跌幅更高

甲廈空置率剛創06年後新高，而散業權商廈租金亦錄兩年新低，相信需求仍未回復下，空置率仍會高企，而散業主寧降低叫租，故相信租金跌幅較多。

港島甲廈空置率10.05%為06年後新高

上環信德中心單位每呎36元租出兩年新低

散業權業主減租空間大租金跌幅較明顯

甲廈空置率持續高企，中原（工商舖）資料顯示，6月份港島整體甲廈空置率錄得約10.05%，按月上升0.29個百分點，創該行2006年有記錄以來最高。港島區整體甲廈空置率於2021年7月首次衝破10%，至10.02%，其後於9至11月連續三個月處於10%高位，及後大半年徘徊於9%水平。

空置率再度上升，因香港與內地及海外尚未通關，需求未回復，令租務活動淡靜，同時供應開始出現，故空置率相信仍會在高位。

至於租金方面，近日有個別商廈低價租務成交，上環信德中心西翼中層4室，面積約1440平方呎，以每呎36元租出，屬該廈近兩年呎租新低。

當空置率持續高企時，業主當然會稍降低叫價吸客，而大業主因要保持物業整體出租率以及租客質素，加上財力普遍較強，在維持租金上相對平穩。相比之下，散業權商廈單位，由不同業主持有，財力各有不同，意向租金亦並一致，個別大幅減價為求租出單位，故相信散業權甲廈，租金跌幅更高。

記者：梁建國

