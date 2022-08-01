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【下半年展望】冠軍分析師張憶東：第三季經濟復甦力度較第四季強（第二版）

研究報告 16:31 2022/08/01

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隨着內地穩經濟大盤的力量逐步見效，中國經濟走出了最壞的階段？「冠軍分析師」、興業證券全球首席策略分析師張憶東指出，中國下半年經濟是復甦，但也不要過度樂觀。

從宏觀角度而言，他又指，雖然在第三季度末，中國經濟可能有點受到通脹擾動，但總體來說，不會影響中國寬貨幣、寬信用的政策主基調。

所以，下半年中國經濟是復甦，但也不要過度樂觀：

「不要一想著經濟復甦就覺得是不是有大牛市要來，我們還是要正視困難。」

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中國目前情況將是弱復甦，從以下分兩方面分析：
一、疫情的影響正在好轉，政策托底的力量也在逐步見效，所以年內經濟壓力最大的階段已經過去；

二、「我們也要承認，復甦歸復甦，可是跟2020年相比，經濟復甦的困難是比較大的。」張憶東直言。

因此，張憶東表示中國經濟走出了最壞的階段，無論是A股還是港股，都在上半年呈現了一個未來數年的低點……

總括而言，中國經濟具有較強的抵禦外部衝擊的能力，下半年中國的資本市場有希望跑贏海外市場

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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