【數據趨勢】內地7月製造業、非製造業PMI現雙跌 光大證券：中國貿易活動正受經濟逆風影響（第二版）

由於內地面臨傳統生產淡季，加上市場需求轉弱、石油、煤炭及冶金行業持續低迷的不利環境，6月份中國製造業發展短暫恢復擴張後，7月再度陷入收縮。光大證券指中國整體貿易活動增長勢頭或將進一步減弱。

國家統計局公布7月中國製造業採購經理指數（PMI）跌至49，低於普遍預期的50.3和6月50.2，亦是過去3個月以來的最低水平；非製造業PMI則降至53.8，同樣低於普遍預期的53.9和6月的54.7。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署【下一頁】

這疲弱表現反映製造業發展環境正趨於惡化，市場對商品和服務的需求下降，進一步導致工業活動的景氣度轉弱。該行指出，俄烏衝突加劇了能源和大宗商品的供應鏈危機，而全球進入加息進程，無可避免地會拖慢經濟增速，影響中國及貿易伙伴經濟活動的正常化發展，為未來數月中國工業產品的新訂單增長和工業生產發展帶來負面影響。

3大因素對中國對外貿易下行壓力加劇：

（1）全球經濟復甦不均衡、外部需求不穩定，且國外消費品需求降温、進口能源產品和大宗商品需求減少，及價格大幅上漲等不利因素影響，中國對外貿易前景較為悲觀；

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...