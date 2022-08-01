【油價趨勢】OPEC新秘書長上場 原油增產變得更有可能？

OPEC新任秘書長阿爾蓋斯（Haitham Al Ghais）今日正式上任，接替7月時突然暴斃的前任秘書長巴爾金多（Mohammad Barkindo）。巴爾金多上任6年來一直致力減產提振油價，其突然離世令市場一度出現陰謀論， 新上任阿爾蓋斯會令OPEC+往後更易放手增產？

▼ 點擊圖片放大 ▲ OPEC新任秘書長阿爾蓋斯(Haitham Al Ghais)

據內媒報道，阿爾蓋斯正式上任首天表示，OPEC（石油輸出國組織）與俄羅斯沒有競爭關係，而俄羅斯的OPEC+成員國身份對協議的成功執行至關重要。他重申，OPEC不操控油價，僅是從供求角度對市場進行調整。他指出，最近油價上漲不僅與烏克蘭危機有關，而且與閒置產能有關。目前全球石油市場非常不穩定，年底前影響油價的最重要因素是行業缺乏投資。

料OPEC態度不變

阿爾蓋斯的講話並未透露其對往後增產的態度，不過這位新官上任相信仍會沿用前任的做法。事實上，阿爾蓋斯2017年起任科威特駐OPEC代表，原在在科威特石油公司擔任國際行銷業務副總經理，在行內超過30年經驗。OPEC的領袖是沙特阿拉伯，而OPEC+內則與俄羅斯是兩大勢力。OPEC的創立致力於產油國相互協調，避免惡性競爭，主要維護產油國整體利益。上一任秘書長巴爾金多2016年上任便一直協調油國間減產，其中成功在同年11月成功聯同俄羅斯等非產油國一致減產， 其後OPEC+多度一致行動，助油價從低位回升，因此巴爾金多在油國中聲望極高。

盡管巴爾金多突然離世，但早在今年1月，已選出阿爾蓋斯為下任繼承人。因此有關巴爾金多離世與其減產傾向的陰謀論理應不成立。再者，科威特雖是美國的盟友，但同樣沙特阿拉伯也是美國傳統盟友，因此也難以說是為應對制裁俄羅斯而安插增產的假設。

雖然預期OPEC對增產的態度不會有明顯轉變，不過，阿爾蓋斯上場也有一點值得留意，就是他本身懂得包括中文等多種語言，並曾在北京及倫敦工作，而且自代表科威特出任OPEC代表以來，便被視為卓越的外交家。OPEC亦可望與中國繼續保持良好關係。最重要在當前西方致力制裁俄羅斯的時候，阿爾蓋斯要發揮整合OPEC+兩大勢力，即OPEC與非OPEC產油國之間能順利達到產能協議。

能再增產的國家不多

8月3日OPEC+將召開部長級會議，商討9月後增產協議。美國礙於通脹一直向OPEC施壓，但OPEC+目前分歧大。申銀萬國期貨能化高級分析師董超指，9月份以後OPEC沒有一個明確的產量協議，各國本身可不受限制地生產，然而真正有能力增產的國家數目有限，他認為OPEC可能會達成一個較為模糊的產量協議，總產量會在年內保持一定幅度的增長。據悉，至今僅阿聯酋、伊拉克、科威特曾透露可增產的意願。

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