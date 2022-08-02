【美股追蹤】石油股業績亮麗 現金流強勁利好發展

科企龍頭蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）等業績有驚喜，加上油企雪佛龍（美：CVX）和埃克森美孚（美：XOM）亦相繼報喜，利好大市氣氛，美股上周重拾升勢。道指上星期累計升約3%；及標普500指數均升4%以上。大市能否承接升勢，焦點集中於具指標作用的7月非農業職位數據。

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美股7月表現的逆轉，反映出近期市場情緒和看跌倉位方面開始出現轉變。

更重要的是，美國的通脹和通脹預期出現微妙變化，從而影響市場對美聯儲路徑的預期。最近數星期美股造好，令市場對經濟增長放緩的憂慮稍為減輕，或促使聯儲局在秋季縮減加息周期，或將加息幅度減低。

美聯儲主席鮑威爾在7月議息會議後發表聲明説，勞動力市場正在「恢復平衡」，只是處於「調整的開始」，而不是走弱。話雖如此，第二季度GDP的數據顯示，美國經濟折合成年率收縮0.9%，這是該指標連續第二個季度下跌，符合非官方對衰退的定義。因此，市場未必可輕言放下心頭大石，各項的經濟數據將繼續備受關注。

眾多板塊之中，能源股上周表現強勁。雪佛龍上周五（7月29日）大升9%、埃克森美孚及西方石油（美：OXY）齊升4%。事實上，石油股的前景非常正面，全球石油產業的自由現金流，亦即是企業產生的、在滿足了再投資需要之後剩餘的現金流量，將於今年年底達到8,340億美元的規模，較去年增長逾7成。筆者相信，石油企業手握強勁現金流的趨勢，將會在下半年持續。

此外，筆者亦看好石油企業的龍頭在本月的表現。以雪佛龍為例，其第二季業績勝預期，表現出企業的強勁盈利能力。公司每股經調整後盈利達5.82美元，遠高於預期的4.96美元。而且，該公司第二季度錄得了138億美元的現金流，為公司發展提供充足的彈藥。此外，雪佛龍還將其年度股票回購規模，由100億美元提升至150億美元，將為股價帶來支持。上述多個因素均利好公司的發展前景。

從去年下半年開始，國際能源價格大漲，雪佛龍亦是其中最大的受益者之一。雪佛龍還擁有業內最安全的資產負債表，估值指標和盈利指標均具有吸引力，投資風險相對較低，而且公司大手筆回購股票，並向股東返還資金。另外，雪佛龍在生物燃料和碳捕獲等領域取得進展，有望推動其能源業務轉型。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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