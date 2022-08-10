【陸叔講大市】陳永陸分析外圍看淡中概科技股（不斷更新）

一文看清資深股評人陳永陸對中外大市點評：

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8月10日

資深股評人陳永陸於電台節目中，分析外圍看淡中概科技股，並表示：

「監管風波至多嚇親一部分人覺得估值太高，即是話最多減估值囉，（投資者）唔會睇隻股票值唔值得投資，或完全唔會諗，平極都唔會買，仲要估曬。

睇到唔係基本因素的道理，已經覺得有政治上環境，值唔值得留低股份，等到反彈，因為這些政治既理由或國內監管理由，唔會有機會重估估值，不如索性估曬。

你話估一隻阿里巴巴 （09988） ，大家覺得估值仲係高，但宜家係長綫估售。而且，國外基金通常長綫投資，但很高調全綫減持、一估不留的話很罕見，大家會覺得心寒，有咩原因大家心中明白。」

7月30日

美國持續加息，在聯滙制度下港息無可避免趨升，市場最直接的想法是先行打擊地產市道及地產股。然而，觀乎近日一手物業市場的去貨程度及本地地產股的表現，卻並非市場預期盤的差。究其原因……請點擊，盡覽全文【下一頁】

7月26日

市場對美股焦點暫時有所轉向，由通脹轉向了企業盈利，由於暫時整體企業盈利勝市場預期，上周美股反而全面向好，一扭過去時間憂慮加息的頹風。相反，港股整體成交淡靜，主要是觀望美國聯儲局議息後的聲明，未來加息的幅度及步伐如何。當然，拖累港股走弱的主要焦點，是……請點擊，盡覽全文【下一頁】

7月20日

資深股評人陳永陸於電台節目中，分析企業盈警或盈喜預告的啟示，他表示：

「如看企業盈警或盈喜，不妨諗清楚第一季業績強勁，第二季度持平，而家看盈喜或盈警，甚少看同比（編按：按季）增長，只供上半年數據。」

他解釋，上半年很大分野是全球大部分經濟未受到俄烏局勢影響太大，另外加息步伐不太快，所以第二季業績很重要，

「當發現第二季度業績較第一季跌得快，這反映趨勢第一季很快插下去。美國經濟數據和中國零售數據可看到，如第二季度業績較第一季差，其實盈喜是冇咩作用，只看到未來趨勢差。但如果盈警於第一季業績差，第二季度較好，就會發覺盈警不算太差。」

編輯：鍾采餘

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