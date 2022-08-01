  • 33°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陸叔講大市】陳永陸料美股會有短期的蜜月期（不斷更新）

財金猛人追蹤 18:04 2022/08/01

分享：

分享：

一文看清資深股評人陳永陸對中外大市點評：

    點擊圖片放大
    +2

7月30日

美國持續加息，在聯滙制度下港息無可避免趨升，市場最直接的想法是先行打擊地產市道及地產股。然而，觀乎近日一手物業市場的去貨程度及本地地產股的表現，卻並非市場預期盤的差。究其原因……請點擊，盡覽全文【下一頁

7月26日

市場對美股焦點暫時有所轉向，由通脹轉向了企業盈利，由於暫時整體企業盈利勝市場預期，上周美股反而全面向好，一扭過去時間憂慮加息的頹風。相反，港股整體成交淡靜，主要是觀望美國聯儲局議息後的聲明，未來加息的幅度及步伐如何。當然，拖累港股走弱的主要焦點，是……請點擊，盡覽全文【下一頁

7月20日

資深股評人陳永陸於電台節目中，分析企業盈警或盈喜預告的啟示，他表示：

「如看企業盈警或盈喜，不妨諗清楚第一季業績強勁，第二季度持平，而家看盈喜或盈警，甚少看同比（編按：按季）增長，只供上半年數據。」

他解釋，上半年很大分野是全球大部分經濟未受到俄烏局勢影響太大，另外加息步伐不太快，所以第二季業績很重要，

「當發現第二季度業績較第一季跌得快，這反映趨勢第一季很快插下去。美國經濟數據和中國零售數據可看到，如第二季度業績較第一季差，其實盈喜是冇咩作用，只看到未來趨勢差。但如果盈警於第一季業績差，第二季度較好，就會發覺盈警不算太差。」

編輯：鍾采餘

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

【內房資金危機】人行前官員盛松成 評「爛尾樓」斷供危機 提4大建議救內房
今日
【內房資金危機】人行前官員盛松成 評「爛尾樓」斷供危機 提4大建議救內房
【星級分析師】任澤平解讀政治局重大信號 授下半年怎麼看怎麼幹
今日
【星級分析師】任澤平解讀政治局重大信號 授下半年怎麼看怎麼幹
【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新）
2022/07/29
【星級名家】曾淵滄：美國加息周期很可能近尾聲（一文盡覽不斷更新）
【經濟把脈】內地增速恐難達標 摩通朱海斌：幣策是必須但非最重要一環（第二版）
2022/07/29
【經濟把脈】內地增速恐難達標 摩通朱海斌：幣策是必須但非最重要一環（第二版）
【陸叔談大市】陳永陸：短線而言市場暫緩對大幅加息的憂慮（不斷更新）
2022/07/29
【陸叔談大市】陳永陸：短線而言市場暫緩對大幅加息的憂慮（不斷更新）
貨幣政策 經濟數據表現 經濟 港股 中國 議息 通脹 加息 美國聯儲局 陳永陸

下一篇文章

【油價趨勢】OPEC新秘書長上場 原油增產變得更有可能？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版