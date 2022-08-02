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【中國經濟】疫後消費現新變化 對投資有何啟示？

中國 08:00 2022/08/02

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7月中央政治局會議說清了下半年經濟的走向，沒有不惜一切代價謀求既定目標，被認為是實事求是的選擇，下半年的經濟重點已然轉向了擴大內需、刺激消費，實際是比實現5.5%的增長目標更具挑戰的任務。

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