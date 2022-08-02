【中國經濟】疫後消費現新變化 對投資有何啟示？ 中國 08:00 2022/08/02 分享： 分享： 7月中央政治局會議說清了下半年經濟的走向，沒有不惜一切代價謀求既定目標，被認為是實事求是的選擇，下半年的經濟重點已然轉向了擴大內需、刺激消費，實際是比實現5.5%的增長目標更具挑戰的任務。 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 2022/07/16 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券 2022/07/22 內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券 商務部：消費恢復基礎不穩 多措並舉促消費持續恢復 2022/07/29 商務部：消費恢復基礎不穩 多措並舉促消費持續恢復 國常會：部署進一步擴需求舉措 推動有效投資和增加消費 2022/07/29 國常會：部署進一步擴需求舉措 推動有效投資和增加消費 你可能感興趣 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 16:18 2022/07/16 疫情傷害內地經濟「受低估」 北大學者倡派1人2萬消費券 內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券 13:02 2022/07/22 內地多城辦夏季房展會促樓市 吉林兩市發萬元買樓消費券 商務部：消費恢復基礎不穩 多措並舉促消費持續恢復 11:02 2022/07/29 商務部：消費恢復基礎不穩 多措並舉促消費持續恢復 空置率 疫情 汽車 運動 新能源 經濟 智能手機 北京 廣州 上海