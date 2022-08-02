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滙豐打高息牌 明年望派6.5厘

財金專欄 2022/08/02

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滙豐（00005）昨中午公布中期業績，大致符合市場預期。稅前盈利按年跌逾15%至約92億美元（表一），美英急加息下利息收入顯著增長，與中港及英國等主要業務地壞帳撥備增加大致互相抵銷。滙豐績後股價大成交

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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