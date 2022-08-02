滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 滙豐（00005）昨中午公布中期業績，大致符合市場預期。稅前盈利按年跌逾15%至約92億美元（表一），美英急加息下利息收入顯著增長，與中港及英國等主要業務地壞帳撥備增加大致互相抵銷。滙豐績後股價大成交 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 成也阿里 敗也阿里 2022/08/01 成也阿里 敗也阿里 透視中港美 - 美國真假衰退 無礙短綫反彈 2022/07/30 美國真假衰退 無礙短綫反彈 透視中港美 - 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 2022/07/29 鮑威爾放鴿 市場太樂觀 透視中港美 - 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 2022/07/28 中概「升呢」遠水 紓港交所近憂 透視中港美 - 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 2022/07/27 阿里炒迎北水 反彈毋須亢奮 經濟 港股 銀行 零售 加息 GDP 派息 藍籌股 滙豐控股（00005） 中國平安（02318）