中海油服吸納 盈利回復增長 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 港兩地股市昨日先跌後升，國企指數最弱，台海局勢緊張，未來數日料震盪。至於中央要求大力推動油氣勘探開發，尤其海洋勘探，有助中海油田服務（02883）今年盈利恢復增長。 中海油田服務（02883）今年首季收 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 2022/08/01 【中美博弈】港股8月跌多升少 恒指二萬爭奪戰（第四版） 中字股實力談 - 風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低 2022/07/30 風能蓄能皆藍海 東氣估值太偏低 中字股實力談 - 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 2022/07/29 【急轉直下】港股跌穿三角形 雙頂再現二萬危（第四版） 中字股實力談 - 石藥推新藥 盈利穩定增 2022/07/29 石藥推新藥 盈利穩定增 中字股實力談 - 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 2022/07/28 【元首對話】中港股市橫行 習拜主宰戰爭與和平（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 石油 指數 服務 人民幣 板塊