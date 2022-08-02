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中海油服吸納 盈利回復增長

財金專欄 2022/08/02

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港兩地股市昨日先跌後升，國企指數最弱，台海局勢緊張，未來數日料震盪。至於中央要求大力推動油氣勘探開發，尤其海洋勘探，有助中海油田服務（02883）今年盈利恢復增長。

中海油田服務（02883）今年首季收

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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