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布熱津斯基

財金專欄 2022/08/02

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網上《以史為鑑》的網主回顧了布熱津斯基在二十多年前對於美國霸權旁落的警告！

布熱津斯基提出，美國成為主導世界局勢的超級大國，有着4個決定性的因素：

第一：軍事方面，美國擁有無可匹敵的全球軍事能力；當時美國

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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