布熱津斯基 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 網上《以史為鑑》的網主回顧了布熱津斯基在二十多年前對於美國霸權旁落的警告！ 布熱津斯基提出，美國成為主導世界局勢的超級大國，有着4個決定性的因素： 第一：軍事方面，美國擁有無可匹敵的全球軍事能力；當時美國 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 為何美國要四周點火？（一） 今日 為何美國要四周點火？（一） 你可能感興趣 為何美國要四周點火？（一） 今日 01:00 為何美國要四周點火？（一） 最新專欄文章 選股情報 - 為何美國要四周點火？（一） 今日 為何美國要四周點火？（一） 選股情報 - Post Fed Rally 2022/07/29 Post Fed Rally 選股情報 - 美儲局會做乜 2022/07/28 美儲局會做乜 選股情報 - 羅傑斯看後市 2022/07/27 羅傑斯看後市 選股情報 - 鮑威爾怎看加息 2022/07/26 鮑威爾怎看加息 經濟 美國 政治 金融 俄羅斯 華為 戰爭 銀行