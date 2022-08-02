光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 面對傳統生產淡季、市場需求轉弱，以及石油、煤炭及冶金行業持續低迷的不利環境，中國製造業發展在6月短暫恢復擴張後，7月再度陷入收縮。最新公布的製造業採購經理指數（PMI）跌至49，低於普遍預期的50.3 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國6月工業利潤改善 2022/07/29 中金：中國6月工業利潤改善 專訪 - 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 2022/07/28 黃國英︰選股要辨識企業關鍵轉變 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 2022/07/27 信銀國際劉健民：市場預期美衰退 瑞士百達：中國股市具吸引力 2022/07/26 瑞士百達：中國股市具吸引力 首源投資：基建股為高通脹避風港 2022/07/22 首源投資：基建股為高通脹避風港 中國 經濟 加息 貿易 PMI 採購 財政政策 減稅 林樵基 宏觀分析