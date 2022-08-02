光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化

面對傳統生產淡季、市場需求轉弱，以及石油、煤炭及冶金行業持續低迷的不利環境，中國製造業發展在6月短暫恢復擴張後，7月再度陷入收縮。最新公布的製造業採購經理指數（PMI）跌至49，低於普遍預期的50.3

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