加息陰霾有待消散  樓市短期淡靜

美國聯儲局由今年3月起，經已4度加息，雖然本港銀行尚未跟隨，但近日拆息卻升勢凌厲，預料季內落實加息機會極大，而隨著「息魔」重來，樓市亦備受影響，買家入市態度轉趨審慎，樓市交投步伐更明顯減慢。

過去的7月雖然有不少新盤開售，但一手成交量卻跌穿1,000宗，只錄得922宗交投，較6月約1,300宗，急挫近30%，成交量更連跌兩個月，同時為第5波疫情自4月緩和後，成交量最少的一個月。

一手成交仍集中於大型項目，例如屯門NOVO LAND 1A期，於上周六首輪開售，即沽336伙，佔7月成交總數達33%，其他發售餘貨單位的新盤，表現卻未見太突出，始終受制於首季疫情肆虐，不少新盤被迫延至第二季才推售，而發展商所推出的項目，均主打中小型單位，令市場上不少用家客源被吸納。

二手情況就更差，面臨「腹背受敵」，除面對一手盤搶客，在加息壓力漸近下，買賣雙方呈現膠著，10大屋苑於7月錄得130宗成交，較6月下跌近6%，創下自2019年12月錄得約107宗以來，近兩年半以來的單月新低。

而在氣氛轉弱下，有部分二手業主為求加快沽貨套現，不惜擴大減幅，令市場低價成交頻現，連藍籌屋苑也不能倖免，例如美孚新邨一個中層3房戶，新近以825萬易手，低市價約3%，預期本月新盤及二手市況，與7月相似，估計要待市場消化加息影響，氣氛才進一步轉好。

李偉航



▲ 加息因素有待消化 樓市短期淡靜