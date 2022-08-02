由於中概股特別是阿里巴巴（09988）上周五在美股顯著下跌，所以拖累股價周一港股交易初段表現疲弱，加上內地經濟數據遜於市場預期，7月製造業採購經理人指數（PMI）為49，較6月下降1.2個百分點，而且

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