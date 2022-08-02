擴需求主題撑市 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 由於中概股特別是阿里巴巴（09988）上周五在美股顯著下跌，所以拖累股價周一港股交易初段表現疲弱，加上內地經濟數據遜於市場預期，7月製造業採購經理人指數（PMI）為49，較6月下降1.2個百分點，而且 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里周四放榜矚目 料收入首次跌 2022/08/01 阿里周四放榜矚目 料收入首次跌 交易講場 - 全球可持續發展基金 始終較吸資 2022/07/30 全球可持續發展基金 始終較吸資 交易講場 - 港股為何不跟升？ 2022/07/29 港股為何不跟升？ 交易講場 - 港股料快破悶局 2022/07/28 港股料快破悶局 交易講場 - 阿里巴巴提振港股 2022/07/27 阿里巴巴提振港股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 廣汽集團（02238）