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擴需求主題撑市

財金專欄 2022/08/02

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由於中概股特別是阿里巴巴（09988）上周五在美股顯著下跌，所以拖累股價周一港股交易初段表現疲弱，加上內地經濟數據遜於市場預期，7月製造業採購經理人指數（PMI）為49，較6月下降1.2個百分點，而且

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 廣汽集團（02238）

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