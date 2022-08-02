美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 眼尖的讀者相信會發現，美國次季的國內生產總值（GDP）數據跌0.9%，繼首季跌1.6%後再次下跌，連跌兩季一般被視為陷入技術衰退，但不少英美傳媒的報道用字非常小心，沒有直接使用「美國經濟陷衰退」的字眼 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 2022/08/01 美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？ 國金札記 - 油企賺得再多 增產也缺誘因 2022/08/01 油企賺得再多 增產也缺誘因 油企大賺特賺 增產卻no way 2022/07/31 油企大賺特賺 增產卻no way 國金札記 - 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 2022/07/29 抄襲TikTok迎戰 成fb唯一出路？ 國金札記 - 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 2022/07/28 歐能源危機加劇 這個冬天恐太冷 經濟 美國 經濟衰退 就業 拜登 GDP 失業率 耶倫 美國國會 奧巴馬