美GDP連縮兩季 否認衰退是搬龍門？

眼尖的讀者相信會發現，美國次季的國內生產總值（GDP）數據跌0.9%，繼首季跌1.6%後再次下跌，連跌兩季一般被視為陷入技術衰退，但不少英美傳媒的報道用字非常小心，沒有直接使用「美國經濟陷衰退」的字眼

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