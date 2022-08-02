紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 財金專欄 2022/08/02 分享： 分享： 紅黃碼制度預料本周出台，港府消息透露，即將出台的紅黃碼方案，黃碼只適用於海外入境人士，不會擴至密切接觸者。海外入境者在新制下，7天隔離期的最後2或3天，改為居家隔離，並使用黃碼外出，容許進行戴口罩活動 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同 2022/08/01 國際內地通關 李家超策略大不同 有政戲 - 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 2022/07/29 財爺重提欖隧旁建屋 3點可留意 有政戲 - 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 2022/07/28 疫苗通升級設「紅黃碼」 8月初出台？ 有政戲 - 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 2022/07/27 授勳原裝版本無段崇智 DQ另有其人 有政戲 - 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 2022/07/26 入境檢疫擬寬 「5+2」保險「4+3」驚喜 傅流螢 隔離檢疫 香港 酒店 葉劉淑儀 行政會議 快速測試 健康碼 疫情