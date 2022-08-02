紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離

紅黃碼制度預料本周出台，港府消息透露，即將出台的紅黃碼方案，黃碼只適用於海外入境人士，不會擴至密切接觸者。海外入境者在新制下，7天隔離期的最後2或3天，改為居家隔離，並使用黃碼外出，容許進行戴口罩活動

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