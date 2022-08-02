珠船貨運復甦仍待通關! 財金專欄 02:30 2022/08/02 分享： 分享： 美歐股市上周均強勁反彈使七月份回復升市之後，環球股市在八月初則保持審慎，周一普遍小幅波動。中港股市均先跌後回升，內地上證指數收市微升六點，港股則在滙控（00005）中午宣布業績勝預其後帶動恒指收升九點 ... 2022書展嚟啦！欲覽付費內容，就嚟攤位 1A-C02 即場享書展級優惠成為訂戶啦！ 登入 優惠詳情 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！ 2022/07/29 全方位創新有成 估值偏低！ 投資坐標 - 油價難跌高息產油股穩陣! 2022/07/27 油價難跌高息產油股穩陣! 投資坐標 - 內房業優先保障住戶! 2022/07/26 內房業優先保障住戶! 投資坐標 - 建造業創新靠舵手! 2022/07/22 建造業創新靠舵手! 投資坐標 - 盈喜收高息 待新材料收成！ 2022/07/20 盈喜收高息 待新材料收成！ 美股 港股 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 比亞迪股份（01211） 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 登輝控股（01692） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005）