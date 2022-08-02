珠船貨運復甦仍待通關!

美歐股市上周均強勁反彈使七月份回復升市之後，環球股市在八月初則保持審慎，周一普遍小幅波動。中港股市均先跌後回升，內地上證指數收市微升六點，港股則在滙控（00005）中午宣布業績勝預其後帶動恒指收升九點

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