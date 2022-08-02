【追蹤女股神】Cathie Wood 8月首戰審慎 重點增持Markforged Holding（一文盡覽ARK最新買賣清單）

本文每日跟進女股神旗下六大主動型ETF的增減持操作，欲更詳盡知道Cathie Wood每日交易，訂戶可登入繼續瀏覽。

納指8月1日微跌0.18%。Cathie Wood旗下只錄得零星操作，且交易所涉股數偏少。當中較值得留意是ARKQ及ARKX合共買入10.6萬股的Markforged Holding（美：MKFG），公司昨晚升1.4%。減持方面，ARKQ及ARKX合共減持近5300股SYNOPSYS（美：SNPS）

ARK六大主攻型ETF成交一覽（如無列出則該ETF當日並無交易操作）

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2022年5月：

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2022年4月：

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2022年3月30日前：

【追蹤女股神】Cathie Wood換馬態度清晰 Tesla續被減持（一文盡覽ARK最新買賣清單）

2021年11月30日前：

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