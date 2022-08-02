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【台海局勢】佩洛西傳執意訪台中港台日股齊瀉 27年前台海導彈危機有何啟示? （第二版）

財金 12:22 2022/08/02

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亞洲訪問期間，美台媒傳同報導指她將於今晚（周二）到訪台灣，將台海緊張局勢將向高峰。消息拖累中、港、台、日股今早同步下瀉，市場憂慮事件將演成27年前台海導彈危機的升級版，資金避險情緒或進一步趨升。

回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間，港股於95年7月先急跌，其後反覆回升，至1996年3月第二波危機再跌後反彈，期間恒指累升逾1成半。但今次美國參與程度更深，中美台擦槍走火風險更大，事後中國對台軍事震攝行動的後續發展更難料，政治市雖或造就撈底風險，仍要保持高度警覺。

中、港股市今早同瀉逾2%，台股亦挫逾2%、日股跌1.6%，相對遠離台海的南韓股市跌0.7%。港股再成區內外資提款機，恒指最多跌近600點或3.2%，中午收報19619，仍跌2.7%。十年美債息今早亞洲市跌穿2.54厘，反映資金棄股轉債避險情緒升温。

重磅藍籌股在藍子沽盤力壓下全綫下滑，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 同挫逾3%。騰訊失守300元關，暫低見288元，跌近4%見近4年新低。

解放軍自上周五起1連6天，在台海、南海、東海接連進行軍事演習。最靠近台灣的福建平潭，自1996年「台海危機」後首次實彈演習。平潭海事局早前發佈航行警告，上周六晚更曾在部分海域進行實彈演習，短暫禁止民用船隻駛入。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間......

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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