【台海局勢】佩洛西抵台北京克制未釀衝突 27年前台海危機預示勿放下警戒 （第三版）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨晚上抵達台北訪問，美台媒傳昨日率先她訪台灣消息，將台海緊張局勢將向高峰。中、港、台、日股昨同步下瀉後，美股3大股指接力偏軟。北京表現克制未未有即時軍事行動，投資者初步憂慮降温，港台股市今略見反彈。

北京即時公布周四起在台灣環島6處對開海域進行軍演，屆時預期佩洛西已離開台灣，中美料可避過正面衝突。惟回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間持續逾8個月，期間中台股市反覆大跌。港股當年2輪危機每次先跌後反彈，劇本今次亦未必可重演。中國對台軍事震攝行動的後續發展難料，政治市撈底務必保持高度警覺。

恒指今早高開近0.9%後，早段升幅一度擴大至逾230點或1.1%，午後升幅收窄，恒指收報19767，微升77點或0.40.6%；A股上證綜指早段亦曾升約1%，收市倒跌0.7%。台股收市微升0.2%。

港股昨再成區內外資提款機，恒指最多跌逾600點或3.2%，尾市跌幅稍收窄，收報19689，仍跌近2.4%。A股上證綜指瀉逾2.3%收市，台股收跌近1.6%、日股亦跌1.64，相對遠離台海的南韓股市跌0.5%震盪較輕微。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間......

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