【台海局勢】佩洛西抵台避險情緒續升温 27年前台海導彈危機有啟示 （第二版）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨晚上抵達台北訪問，美台媒傳昨日率先她訪台灣消息，將台海緊張局勢將向高峰。消息拖累中、港、台、日股昨同步下瀉，美股3大股指早段同步偏軟。反而佩洛西抵台後中方未有即時軍事行動，投資初步球憂慮降温，夜期反彈逾200點。

回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間，港股於95年7月先急跌，其後反覆回升，至1996年3月第二波危機再跌後反彈，期間恒指累升逾1成半。但今次美國參與程度更深，中美台擦槍走火風險更大，事後中國對台軍事震攝行動的後續發展更難料，政治市雖或造就撈底風險，仍要保持高度警覺。

恒指期貨夜市收升逾200點，惟美股繼續反覆偏軟，道指大跌逾400點或1.2%，反映資金避險情緒升温。

港股昨再成區內外資提款機，恒指最多跌逾600點或3.2%，尾市跌幅稍收窄，收報19689，仍跌近2.4%。十年美債息亞洲午後跌穿2.54厘，見近4個月低位，反映資金棄股轉債避險情緒升温；另一避險資產日圓最多升逾0.6%，兌每美元高見130.5。

A股上證綜指瀉逾2.3%收市，台股收跌近1.6%、日股亦跌1.64，相對遠離台海的南韓股市跌0.5%震盪較輕微。美股3大指數早段全綫偏軟，道指早段曾跌逾1%。

重磅藍籌股在藍子沽盤力壓下全綫下滑，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 分別曾挫3%至4%。69隻成份股近無一倖免，只有創科 （00669） 1隻上升。

解放軍自上周五起1連6天，在台海、南海、東海接連進行軍事演習。最靠近台灣的福建平潭，自1996年「台海危機」後首次實彈演習。平潭海事局早前發佈航行警告，上周六晚更曾在部分海域進行實彈演習，短暫禁止民用船隻駛入。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間......

▼ 點擊圖片放大 +2

...