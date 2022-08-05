【台海局勢】佩洛西訪台後中方軍事震懾結束台股即彈? 27年前台海危機預示手尾長（第三版）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三結束訪台行程轉赴南韓，北京表現克制未未有即時軍事行動，投資者初步憂慮降温。中方向台環島對開海域6處軍演昨日結束後，台股今日反彈逾2%，中港股市同步靠穩。

佩洛西訪台將中台緊張關係，推向27年前台海導彈危機以來新高。惟回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間持續逾8個月，期間中台股市反覆大跌。港股當年2輪危機每次先跌後反彈，劇本今次亦未必可重演。中國對台軍事震攝行動的後續發展難料，政治市撈底務必保持高度警覺。

台股今早輕微高開後升幅逐步擴大，台股加權指數收報15036，大升近2.3%；恒指微升27點或0.1%，上證綜指收市升近1.2%。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間，中國在台海範圍進行了多輪導彈試彈及軍事演習；至1996年3月台灣總統大選前，中國進行了新一輪導彈試射及軍事演習。

上次台海危機期間，港股在2輪導彈試射及軍演期間，都是先跌後升，約9個月期間累計升約16%；期間台股及A股上證綜指分別下跌6%及20%。上次台海危機，港股與中台股市表現基本背馳，相信與港股獲外資捧為分散台股（A股尚未對外開放）地緣政局風險的市場有關。

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