  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台海局勢】佩洛西訪台後中方軍事震懾結束台股即彈? 27年前台海危機預示手尾長（第三版）

財金 16:45 2022/08/05

分享：

分享：

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周三結束訪台行程轉赴南韓，北京表現克制未未有即時軍事行動，投資者初步憂慮降温。中方向台環島對開海域6處軍演昨日結束後，台股今日反彈逾2%，中港股市同步靠穩。

佩洛西訪台將中台緊張關係，推向27年前台海導彈危機以來新高。惟回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間持續逾8個月，期間中台股市反覆大跌。港股當年2輪危機每次先跌後反彈，劇本今次亦未必可重演。中國對台軍事震攝行動的後續發展難料，政治市撈底務必保持高度警覺。

台股今早輕微高開後升幅逐步擴大，台股加權指數收報15036，大升近2.3%；恒指微升27點或0.1%，上證綜指收市升近1.2%。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間，中國在台海範圍進行了多輪導彈試彈及軍事演習；至1996年3月台灣總統大選前，中國進行了新一輪導彈試射及軍事演習。

上次台海危機期間，港股在2輪導彈試射及軍演期間，都是先跌後升，約9個月期間累計升約16%；期間台股及A股上證綜指分別下跌6%及20%。上次台海危機，港股與中台股市表現基本背馳，相信與港股獲外資捧為分散台股（A股尚未對外開放）地緣政局風險的市場有關。

    點擊圖片放大
    +2

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【股份回購托價】阿里大股東軟銀傳減持1/3股權 大手回購成股價最後救贖? （第二版）
今日
【股份回購托價】阿里大股東軟銀傳減持1/3股權 大手回購成股價最後救贖? （第二版）
【拆解滙豐派息】滙豐股東會前承諾恢復疫前派息 抗衡平保分拆亞洲訴求（第二版）
2022/08/01
【拆解滙豐派息】滙豐股東會前承諾恢復疫前派息 抗衡平保分拆亞洲訴求（第二版）
【中概股退市危機】阿里美退市在刧難逃 連環破底關鍵支持何在?（第三版）
2022/08/01
【中概股退市危機】阿里美退市在刧難逃 連環破底關鍵支持何在?（第三版）
【衰退殺埋身】耶倫死撐美經濟未衰退 官方與市場定義大不同（第二版）
2022/07/29
【衰退殺埋身】耶倫死撐美經濟未衰退 官方與市場定義大不同（第二版）
【股東部署沽貨】商湯主要股東軟銀沽盤蓄而未發 入港股通趁好消息出貨?（第三版）
2022/07/29
【股東部署沽貨】商湯主要股東軟銀沽盤蓄而未發 入港股通趁好消息出貨?（第三版）
撈底 低吸 台股 軍事演習 港股 佩洛西 外資 恒生指數 加息 美國眾議院

下一篇文章

新盤低價開售的背後考量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版