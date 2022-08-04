【台海局勢】佩洛西離台中方開展環台軍演台股再軟 27年前台海危機預示勿放下警戒 （第三版）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨傍晚結束訪台行程轉赴南韓，北京表現克制未未有即時軍事行動，投資者初步憂慮降温，港台股市昨初步喘穩，美股道指昨大跌400點後，昨在經濟數據勝預期支持下反彈逾400點收復失地。中港股市今早繼續反彈，台灣環島軍演下氣氛緊張，台股中午跌1.6%。

北京即時公布周四起在台灣環島6處對開海域進行軍演，佩洛西既已離開台灣，中美料可避過正面衝突。惟回顧1995年7月至1996年3月，時任台灣李登輝總統訪美引發台海導彈危機期間持續逾8個月，期間中台股市反覆大跌。港股當年2輪危機每次先跌後反彈，劇本今次亦未必可重演。中國對台軍事震攝行動的後續發展難料，政治市撈底務必保持高度警覺。

台股今早輕微低開後反覆偏軟，台股加權指數中午低見14545，跌1.6%，為亞洲主要股市中表現最差。恒指今早最多升逾2%，半日仍升近1.5%，上證綜指亦曾升0.9%。

回顧1995年7月中，李登輝不顧中國當局違反一中原則警告訪美，引發台海軒然大波。當年7月至9月期間......

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