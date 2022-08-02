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【佩洛西之行】中方劍拔弩張 軍工行業迎上升周期？【第二版】

財金 17:38 2022/08/02

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行，鬧到全城風雨，全因佩洛西訪問前預告，亞洲行的其中一站或包括台灣。當時報道一出，中國外交部就在7月19日的例行記者會上，堅決反對佩洛西訪台。不過之後佩洛西公開行程，當中並無台灣。但八月一日，多間台媒都發布消息，指佩洛西有可能最快在8月2日晚間十時左右到達台灣，其中有媒體還表示，佩洛西會在當地過夜一晚，並會晤台灣高層。中美關係再度緊張，解放軍擺出強硬姿態，或令中國軍方加快現代化、提升實力，軍工行業或因此迎來新上升周期。

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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