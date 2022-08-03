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【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢

研究報告 14:53 2022/08/03

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在新冠疫情揮之不去的同時，通脹高居不下，自去年第四季起，多個央行陸續展開加息周期作應對，當中美國聯儲局在6月中將每次加息步伐擴大至0.75厘。結果，今年6月中下旬以來，大宗商品普遍下跌、主要經濟體股市震盪調整、長債利率回落等（點擊圖一、二），似乎顯示全球市場轉向對經濟「衰退」的擔憂。

    點擊圖片放大
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專訪：法巴譚慧敏 港股下半年最新部署下一頁

當中在7月5日，布蘭特油價曾跌近10%（見圖三），回顧歷史上跌幅相近的事件（見圖四），往往就伴隨着有供求大幅擾動、或衰退直接威脅。

美經濟表現仍佳

但與此同時，美國的經濟數據乃顯示其強靭性：從就業數據來看，美國6月非農業新增職位37.2萬份（見圖五），遠超市場原先預期的26.5萬份，而同月失業率也連續4個月維持在3.6%的低位（見圖六）；經濟活動數據方面......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【長建】【友邦】【中銀】【中行

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 數據趨勢

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